Подарували надто дорогу річ? Як не потрапити в "боргову пастку"

Дарувати щось дороге чи ні — це усвідомлений вибір кожного

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Чи зобов’язана людина відповідати рівноцінним презентом на дорогий подарунок, чи фінансова сторона взагалі не має значення в питаннях етикету? Мабуть, таке питання виникало у кожного.

Відповідати дорогим подарунком, якщо у вас нема грошей, не обов’язково. Про це "Телеграфу" розповіла провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко.

Наталія зазначила, що з урахуванням знижок, акцій тощо, важко сказати, скільки грошей людина витратила на подарунок вам насправді. Крім того, не існує жодного правила, що потрібно дарувати у відповідь рівноцінний подарунок.

Хтось вважає, що потрібно відповідати подарунком на ту саму суму, або в конверт вкласти ту саму суму. Я так не думаю. Тим більше зараз є і акції, і можна купити якийсь подарунок за знижкою і ніхто не дізнається, скільки він коштує, бо ми ж знімаємо вартість подарунка. Розумієте? Можна так його запакувати, що він коштує 300 грн, а буде виглядати на 1500. Все, що завгодно можна зараз собі знайти. Такий вибір є в магазинах подарунків. Це ж не ті часи, коли ми все "діставали". А зараз можна купляти будь-що. Я вже не кажу про абонементи, там, спортзал, квитки в театр, все, що завгодно. Я б не стала ставитись до цього так, знаєте, стовідсотково на рівні того, що мені подарували і відраховувати. По-перше, я можу і не знати, скільки коштує цей подарунок. Може він дійсно куплений по акції і взагалі нічого не коштує. Може у людини є картка, подарункові знижки якісь чи будь-що. Ніхто не знає точну вартість. За випадком того, коли це, ну, відверто дуже-дуже коштовне щось. Наталія Адаменко

Адаменко додає, що подарунок у відповідь потрібно робити за своїми можливостями.

А якщо в мене немає грошей купити таке коштовне, то я і не буду купляти, і не буду відчувати себе зобов'язаною. Тому що і ту людину, яка мені це подарувала, я її не зобов'язувала. Це був її вибір і у мене є свій вибір. Наталія Адаменко

Наталія Адаменко/Фото: Відкриті джерела

Раніше Адаменко розповіла, що згідно з етикетом батькам нареченого слід дарувати майбутнім сватам під час знайомства. За її словами, короваї, сіль та рушники йдуть у минуле. Крім того, Наталія пояснила, що говорить етикет щодо того, хто має платити за каву під час ділових та звичайних побачень. Експертка наголосила, що українки на Заході перевиховують чоловіків.