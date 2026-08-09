Від духовної семінарії до резиденції губернаторів: біля сучасного ЖК у Дніпрі стоїть особливий особняк

За фасадом старої будівлі історія переплелася з легендами

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Серед висоток на вулиці Вернадського в Дніпрі стоїть старовинна будівля, яка кілька разів змінювала господарів, призначення та вигляд. Особняк родини Струкових — не єдиний дореволюційний особняк, що зберігся в місті, але один із небагатьох, чия історія тягнеться майже дві сотні років.

"Телеграф" розповідає історію цього будинку.

Ділянка, на якій стоїть садиба, вказана ще на плані Катеринослава 1793 року. У той час вона належала статському раднику Петру Штеричу. На початку XIX століття будівля перейшла Катеринославській духовній семінарії, яка використовувала її під навчальні класи. І лише в середині XIX століття ділянка стала належати Петру Струкову.

За нового власника старі будівлі були знесені, а на їхньому місці з'явився новий кам'яний особняк. Це сталося орієнтовно в 1858–1859 роках. Архітектурне рішення головного фасаду являє собою спрощену репліку Потьомкінського палацу.

У 1873 році Струков поступився садибою для розміщення в ній квартири та канцелярії губернатора, але через 15 років він сам став жити у своєму будинку, проте це тривало ненадовго, і на початку 1900-х років будинок знову став резиденцією губернатора, пише Dnepr.info.

Наприкінці XIX — на початку XX століття територія активно розвивалася. Тут з'явилися нові будівлі, було розбито сад, а сам особняк частково перебудували. Зокрема, фасад доповнили парапетом із металевою решіткою в стилі модерн.

У 1920-х роках в особняку влаштували будинок відпочинку для залізничників. А вже в 1930-х будівлю відвели під житло для представників обласної адміністрації. Приблизно в ті ж роки було втрачено не лише оригінальний інтер'єр, а й оздоблення будівлі.

Сад, колись розбитий при садибі, у радянські часи зник. На його місці побудували стадіон "Динамо". Сама будівля особняка сильно постраждала під час Другої світової війни, але була відновлена. Пізніше тут розміщувався дитячий садок, а в пізніші роки приміщення здавали під офіси. У 1950-х роках поруч з'явився п'ятиповерховий житловий будинок, через що територія колишнього маєтку значно скоротилася. А на початку 2000-х на місці старого стадіону виросли сучасні висотки, відомі як "Вежі".

З місцем, де стоїть будинок Струкових, пов'язана міська легенда, яка з'явилася ще в ті роки, коли там розташовувалася духовна семінарія. За переказом, одного з учнів звинуватили в крадіжці та жорстоко покарали. Не витримавши сорому, він викинувся з вікна. Після цього, як розповідали жителі, у будинку почали відбуватися дивні речі: чулися кроки, рипіла підлога, ніби хтось ходить сходами, а ночами лунав шепіт. Пізніше казали й про пожежу, після якої на стіні нібито проступив силует, що нагадував профіль.