Розбили чи пошкодили товар у "АТБ"? Чи можуть вас покарати прямо у магазині
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У такому разі збитки зазнає магазин, а не покупець
Якщо випадково зіпсувати товар у мережі супермаркетів "АТБ", претензій у магазину до вас не буде. Інша річ, якщо зробити це спеціально.
Про це "Телеграфу" розповів співробітник торгової мережі, який побажав залишитися анонімним. За його словами, випадково зіпсований товар вилучається з продажу та йде на списання.
Що робить персонал, якщо покупець випадково зіпсував товар, наприклад, порвав пачку крупи і тихо поставив назад? Максимум зауваження — і то не факт. Якщо він випадково, то списується (товар), ніхто нічого не говорить про це (з покупцем).
У разі ненавмисного пошкодження товару співробітники "АТБ" (як і будь-якого іншого магазину на території України) не мають права змушувати покупця сплатити його. Також магазинам заборонено:
- утримувати людину без її згоди;
- загрожувати чи вимагати документи;
- змушувати підписувати акти чи "визнання вини".
А от якщо покупець навмисне псує товар, то з ним проведуть бесіду. Якщо вина покупця у псуванні товару очевидна і зафіксована (наприклад, є відеодоказ), магазин має право стягнути збитки через правоохоронні органи та суд. При цьому затримання людини, примусова вимога грошей на касі або силовий огляд охороною є незаконними.
Якщо спеціально, навмисне порвав (пачку крупи) покупцю говорять (про це).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що камери над касами у супермаркетах потрібні не лише для контролю за співробітниками. Все обладнано задля вирішення спірних ситуацій.