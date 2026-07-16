Така устілка рятує від запаху взуття: швець розкрив простий лайфхак

Не потрібно купувати спеціальні засоби

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Неприємний запах у закритому взутті зазвичай виникає через вологе середовище та розмноження бактерій. Позбутися цієї проблеми можна без складних засобів.

Полтавський швець з багаторічним досвідом Микола Фокін розповів "Телеграфу", що варто найкраще обирати взуття зі знімною устілкою. Її можна легко замінити на ортопедичну або більш комфортну, а також мати кілька пар для регулярної заміни.

Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

Якщо міняти устілки протягом дня або після активного використання, взуття довше залишатиметься свіжим. Такі устілки можна прати, сушити та просто провітрювати, що допомагає зменшити появу неприємних запахів.

Взуття зі устілкою. Фото: klmlabstore

Також швець розповів про популярне взуття, яке найскладніше ремонтувати. Найбільше труднощів виникає із моделями зі спеціальною сітчастою тканиною. Цей матеріал складно віднести до звичайних взуттєвих чи текстильних, тому майстрам важко підібрати відповідний спосіб ремонту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як влітку носити кросівки без шкарпеток.