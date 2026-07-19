"Поверніть Федорова": Ані Лорак неочікувано з’явилася на Червоній площі з картонкою (фото)

Скандальна артистка не лише "допомагає" ЗСУ

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Зрадниця України Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни продовжила будувати кар’єру в Росії та жити у Підмосков’ї, зненацька "з’явилася" на Червоній площі з плакатом на підтримку ексміністра оборони України Михайла Федорова.

Приводом для мему стала хвиля обговорень довкола 35-річного політика, відставка якого викликала широкий суспільний резонанс серед українців. Після кадрових змін багато громадян продовжують виходити на акції на підтримку Федорова, а тема активно обговорюється у соціальних мережах.

Цього разу користувач Threads Валентина Подолян за допомогою ШІ згенерувала зображення, на якому Ані Лорак нібито стоїть на Червоній площі з картонним плакатом "Поверніть Федорова". При цьому за співачкою на картинці вже біжуть представники російських правоохоронних органів, що додає зображенню комічності та наголошує на абсурдності ситуації.

Публікація швидко привернула увагу користувачів Threads та зібрала заслужені вподобайки. У мережі оцінили іронію, адже подібний сценарій для артистки, яка вже багато років живе та працює в Росії, виглядає абсолютно неможливим.

Це далеко не перший мем за участю Лорак після того, як вона остаточно пов’язала свою кар’єру з країною-терористом. Раніше українці активно розповсюджували саркастичні публікації, що співачка нібито фінансово допомагає ЗСУ.