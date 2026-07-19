Скандальная артистка не только "помогает" ВСУ

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Предательница Украины Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны продолжила строить карьеру в России и жить в Подмосковье, неожиданно "появилась" на Красной площади с плакатом в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Поводом для мема стала волна обсуждений вокруг 35-летнего политика, отставка которого вызвала широкий общественный резонанс среди украинцев. После кадровых изменений многие граждане продолжают выходить на акции в поддержку Федорова, а тема активно обсуждается в социальных сетях.

На этот раз пользовательница Threads Валентина Подолян с помощью ИИ сгенерировала изображение, на котором Ани Лорак якобы стоит на Красной площади с картонным плакатом "Верните Федорова". При этом за певицей на картинке уже бегут представители российских правоохранительных органов, что добавляет изображению комичности и подчеркивает абсурдность ситуации.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей Threads и собрала заслуженные лайки. В сети оценили иронию, ведь подобный сценарий для артистки, которая уже много лет живет и работает в России, выглядит совершенно невозможным.

Стоит отметить, что это далеко не первый мем с участием Лорак после того, как она окончательно связала свою карьеру со страной-террористом. Ранее украинцы активно распространяли саркастические публикации, что певица якобы финансово помогает ВСУ.