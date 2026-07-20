Не викидайте пластикові пляшки: прості спосіби навести лад вдома

Потрібно трошки часу та фантазії, аби зробити з них корисні речі

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Порожні пластикові пляшки часто одразу викидають після використання, не замислюючись про їхнє повторне застосування. Насправді ця проста тара може отримати друге життя та стати корисною річчю для дому.

За допомогою кількох простих матеріалів і трохи фантазії пляшки можна перетворити на органайзери, вазони чи оригінальні елементи декору, як написали в TN.

П'ять корисних ідей для дому

Один із найпопулярніших варіантів — зробити з пляшки кашпо для рослин. Для цього її розрізають навпіл, прикрашають фарбою, тканиною чи мотузкою та використовують для вирощування квітів, зелені або домашніх трав. Такі ємності можна навіть закріпити вертикально на балконі чи стіні, створивши невеликий сад в обмеженому просторі.

Пластикові пляшки також можуть стати зручними органайзерами. З них роблять контейнери для олівців, пензлів, кухонного приладдя, інструментів або засобів для прибирання. За допомогою декору їх легко адаптувати під інтер’єр кімнати.

На кухні такі ємності можна використовувати для зберігання пакетів, сухих продуктів чи дрібних речей. А у ванній обрізана пляшка може замінити тримач для зубних щіток, гребінців або косметичних аксесуарів.

Для тих, хто любить незвичайні рішення, пляшки можуть стати основою для ваз, світильників, свічників або декоративних виробів. Достатньо додати фарбу, LED-підсвітку чи цікаву текстуру — і звичайний пластик перетвориться на оригінальну річ для дому.

Де можна використати пластикові пляшки. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто викидати розбите скло.