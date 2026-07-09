Не викидайте тріснуту чашку: як вона допоможе зберігати продукти

Її легко перетворити на стильну річ для дому

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Багато людей викидають розбиті або тріснуті чашки, вважаючи, що вони вже непридатні для використання. Насправді такий посуд ще може стати у пригоді вдома.

Із нього легко зробити оригінальний предмет для декору чи зберігання, як написали в "Іos Аndes 142". Це простий спосіб повторно використати стару річ і прикрасити оселю.

Любителі творчості пропонують перетворити стару чашку на невелику фруктівницю. Такий виріб не лише допоможе повторно використати непотрібний посуд, а й стане незвичайною прикрасою кухні чи їдальні.

Композиція з фруктів на столі. Фото: згенероване ШІ

Для роботи знадобляться розбита або стара чашка, неглибока миска чи форма, міцний клей для кераміки, акрилова фарба, наждачний папір, трафарет для декору та звичайна зубна щітка, якщо хочеться додати декоративний ефект.

Спочатку поверхню чашки та миски потрібно трохи відшліфувати, після чого пофарбувати й дати фарбі висохнути. Потім чашку приклеюють догори дном до центру миски — вона виконуватиме роль ніжки для майбутньої фруктівниці.

Після висихання клею виріб можна прикрасити. Наприклад, нанести малюнок через трафарет або зробити декоративні бризки фарби за допомогою зубної щітки. Це дозволить оформити фруктівницю у стилі, який пасуватиме до інтер'єру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що корисного можна зробити з коробок з-під ліків.