Прощавай, харчова плівка: цей спосіб допомагає довше зберігати продукти

З цим матеріалом буде менше сміття та витрат

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Харчова плівка довгі роки залишалася одним із найпопулярніших способів зберігання продуктів на кухні. Однак останнім часом люди все частіше шукають більш практичні та екологічні альтернативи одноразовому пластику.

Одним із таких рішень стали вощені обгортки, які можна використовувати багаторазово та які допомагають довше зберігати свіжість продуктів, як написали в TN.

Такі обгортки виготовляють із бавовняної тканини, просоченої бджолиним воском, натуральною смолою та рослинними оліями. Завдяки теплу рук матеріал стає гнучким і легко обгортає продукти або накриває ємності. Після охолодження він зберігає форму та захищає їжу від повітря і вологи.

Вощанка. Фото: Євген Клопотенко

Вощені серветки можна використовувати для зберігання фруктів, овочів, хліба, сиру, бутербродів, горіхів та інших продуктів. Вони також підходять для накриття мисок і контейнерів із холодними стравами. Головна перевага таких обгорток у тому, що їх не потрібно викидати після одного використання.

За правильного догляду вони можуть служити від шести місяців до року. Щоб продовжити термін експлуатації, їх рекомендують мити холодною або трохи теплою водою з м’яким милом, а потім залишати висихати на повітрі. Гаряча вода, мікрохвильова піч, духовка та посудомийна машина можуть пошкодити воскове покриття.

Водночас використовувати такі обгортки можна не для всіх продуктів. Їх не радять застосовувати для сирого м’яса та риби, оскільки матеріал не можна обробляти гарячою водою для повної дезінфекції. Також у них не варто загортати гарячі страви, адже висока температура може зіпсувати восковий шар.

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