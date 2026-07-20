Прощай, пищевая пленка: этот способ помогает дольше хранить продукты

С этим материалом будет меньше мусора и расходов

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Пищевая пленка долгие годы оставалась одним из самых популярных способов хранения продуктов на кухне. Однако в последнее время люди все чаще ищут более практичные и экологичные альтернативы одноразовому пластику.

Одним из таких решений стали вощеные обертки, которые можно использовать многократно и помогают дольше сохранять свежесть продуктов, как написали в TN.

Такие обертки изготовляют из хлопчатобумажной ткани, пропитанной пчелиным воском, натуральной смолой и растительными маслами. Благодаря теплу рук материал становится гибким и легко оборачивает продукты или накрывает емкости. После охлаждения он сохраняет форму и защищает пищу от воздуха и влаги.

Вощанка. Фото: Евгений Клопотенко

Вощеные салфетки можно использовать для хранения фруктов, овощей, хлеба, творога, бутербродов, орехов и других продуктов. Они также подходят для накрытия мисок и контейнеров с холодными блюдами. Главное преимущество таких оберток состоит в том, что их не нужно выбрасывать после одного использования.

При правильном уходе они могут служить от шести месяцев до года. Чтобы продлить срок эксплуатации, рекомендуется мыть холодной или немного теплой водой с мягким мылом, а затем оставлять высыхать на воздухе. Горячая вода, микроволновка, духовка и посудомоечная машина могут повредить восковое покрытие.

В то же время, использовать такие обертки можно не для всех продуктов. Их не рекомендуют использовать для сырого мяса и рыбы, так как материал нельзя обрабатывать горячей водой для полной дезинфекции. Также в них не следует заворачивать горячие блюда, ведь высокая температура может испортить восковой слой.

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