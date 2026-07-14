На ручці ножа маленькі металеві кружечки є не просто так: про що вони свідчать

Вони виконують важливу функцію

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Багато хто звертав увагу на маленькі металеві кружечки на дерев’яній ручці ножа, але не знав, для чого вони потрібні. Часто їх вважають лише декоративною деталлю.

Насправді вони допомагають зробити ніж міцнішим і надійнішим у використанні, як написали в TN. Найчастіше такі елементи можна побачити на класичних кухонних ножах із дерев’яними ручками.

Металеві кружечки називають заклепками. Вони з’єднують дерев’яні накладки ручки зі сталевим хвостовиком ножа — частиною леза, яка продовжується всередину рукоятки. Під час виготовлення заклепки щільно фіксують усі елементи, щоб ручка не розхитувалася, не рухалася та не розшаровувалася.

Кухонний ніж. Фото: Amazon

Завдяки такому кріпленню ніж краще витримує навантаження під час роботи, зокрема під час нарізання твердих продуктів або виконання завдань, де потрібен сильний натиск. Крім того, така конструкція забезпечує більш надійний хват і комфортніше використання.

У деяких моделях використовується повний хвостовик — коли металева частина проходить через всю довжину ручки. Така конструкція вважається міцнішою та краще збалансовує ніж. В інших варіантах хвостовик заходить у держак лише частково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо на кухонній терці є поверхня з дрібними гострими шипами.