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Для чого насправді потрібна синя частина гумки: багато хто використовують її неправильно

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Ластик
Ластик. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ті, хто стирають чорнило синьою стороною гумки, роблять це даремно

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Деякі речі супроводжують нас із дитинства, але про справжнє їхнє призначення ми можемо не здогадуватися роками. Червоно-синя гумка з написом на боці знайома багатьом, хто бодай раз тримав у руках шкільний пенал. Червоним боком стирали олівець, а синій за звичкою використовували для чорнила й часто протирали папір до дірок.

Виявляється, більшість користувачів використовують синій бік гумки неправильно. Про це написало видання ScoopWhoop.

Червона частина гумки м'яка й дбайливо знімає грифель, не пошкоджуючи аркуш. А ось синя частина виготовлена з жорсткішої гуми з абразивними добавками. Така структура розрахована не на чорнило, а на щільні та шорсткі поверхні на кшталт товстого картону чи грубого паперу.

Саме тому спроби стерти ручку синьою стороною часто закінчуються тим, що верхній шар паперу протирається до дірок, а чорнило розмазується ще сильніше.

Як використовувати гумку правильно

  • Червону сторону застосовуйте для видалення олівця на звичайному папері.
  • Синю сторону залиште для щільних матеріалів: картону, грубого паперу, чорнових начерків.
Як використовувати гумку правильно
Ластик. Фото з відкритих джерел
  • Якщо потрібно прибрати чорнило, краще використати спеціальний коректор або ручку-стирачку, а не намагатися «врятувати» аркуш синім боком гумки.
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#Лайфхак