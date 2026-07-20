Для чого насправді потрібна синя частина гумки: багато хто використовують її неправильно

Ті, хто стирають чорнило синьою стороною гумки, роблять це даремно

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Деякі речі супроводжують нас із дитинства, але про справжнє їхнє призначення ми можемо не здогадуватися роками. Червоно-синя гумка з написом на боці знайома багатьом, хто бодай раз тримав у руках шкільний пенал. Червоним боком стирали олівець, а синій за звичкою використовували для чорнила й часто протирали папір до дірок.

Виявляється, більшість користувачів використовують синій бік гумки неправильно. Про це написало видання ScoopWhoop.

Червона частина гумки м'яка й дбайливо знімає грифель, не пошкоджуючи аркуш. А ось синя частина виготовлена з жорсткішої гуми з абразивними добавками. Така структура розрахована не на чорнило, а на щільні та шорсткі поверхні на кшталт товстого картону чи грубого паперу.

Саме тому спроби стерти ручку синьою стороною часто закінчуються тим, що верхній шар паперу протирається до дірок, а чорнило розмазується ще сильніше.

Як використовувати гумку правильно

Червону сторону застосовуйте для видалення олівця на звичайному папері.

Синю сторону залиште для щільних матеріалів: картону, грубого паперу, чорнових начерків.

Ластик. Фото з відкритих джерел