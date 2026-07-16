Візерунки на туалетному папері — не просто прикраса: ось для чого вони насправді

Ця деталь безпосередньо впливає на те, наскільки зручно користуватиметься папером

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На рулонах туалетного паперу можна побачити тиснені візерунки у вигляді ромбів, крапок, квіточок, зигзагів та інших. Дехто впевнений, що це зроблено для привабливості товару. Але справа не лише в цьому.

Про функції тиснення на туалетному папері писали користувачі порталу питань та відповідей Quora.

Чому на туалетному папері роблять тиснення

Річ у технології виробництва. Тиснений малюнок — це результат механічного продавлювання шарів паперу спеціальними валами.

Тиснення механічно скріплює шари між собою, тому виробнику не потрібно додавати додаткові волокна, щоб папір не розповзався в руках. Це одночасно економія сировини та спосіб досягти потрібної щільності.

Також тиснення на туалетному папері потрібне для того, щоб рідина розходилася рівномірніше, а не накопичувалася в одній точці. А ще завдяки певному візерунку папір може здаватися на дотик більш м’яким і повітряним.

Також рівний повторюваний візерунок полегшує роботу конвеєрного обладнання. Такий папір менше рветься і застрягає при високій швидкості намотування в рулони.

Таулетний папір. Фото згенероване ШІ

Окрема причина — впізнаваність бренду. Унікальний тиснений малюнок працює майже як логотип. Покупець бачить знайомий орнамент і асоціює його з певною якістю. Більш складний, "дорогий" на вигляд візерунок підсвідомо сприймається як сигнал преміальності, навіть якщо за складом целюлози продукт не сильно відрізняється від бюджетного аналога.

На що звертати увагу при покупці

Якщо візерунок — не просто декор, а частина технології, на нього дійсно варто звертати увагу при виборі.

Дивіться не на взір, а на глибину тиснення. Чим рельєфніший малюнок на дотик, а не лише на вигляд, тим вища ймовірність, що папір буде краще вбирати і менше рватися.

Чим рельєфніший малюнок на дотик, а не лише на вигляд, тим вища ймовірність, що папір буде краще вбирати і менше рватися. Порівнюйте щільність шарів. Дво- і тришаровий папір з чітким тисненням зазвичай міцніший за одношаровий з плоским візерунком, навіть якщо зовні різниця в ціні здається несуттєвою.

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