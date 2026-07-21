Не поспішайте платити за коробку: у Новій пошті є спосіб зекономити гроші

Достатньо одного прохання до працівника відділення, щоб не витрачати зайві кошти

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Багато хто під час відправлення посилки на Новій пошті витрачає зайві гроші на пакування, хоча ці витрати можна зменшити. Особливо це актуально, коли потрібно купувати коробку чи інші матеріали безпосередньо у відділенні.

Колишня працівниця Нової пошти розповіла у "Тhreads" під ніком "svistunyu" про простий спосіб заощадити на цьому. За її словами, клієнти можуть звернутися до оператора з проханням надати б/в коробку для пакування.

"Працювала на новій пошті. Просто дам пораду, що якщо попросити у оператора ввічливо беушну коробку, то вам її дадуть. Цим на відправці ви зекономите гривень 70)", — написала вона.

Такий варіант може стати у пригоді тим, хто регулярно надсилає речі та не хоче щоразу витрачатися на нове пакування. Водночас варто враховувати, що коробка має бути придатною для повторного використання — без серйозних пошкоджень, вологи чи слідів, які можуть вплинути на безпечне транспортування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як не витрачати зайві гроші на пакети в "АТБ" та зменшити витрати під час покупок.