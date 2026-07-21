Не торопитесь платить за коробку: в Новой почте есть способ сэкономить деньги

Достаточно одной просьбы к работнику отделения, чтобы не тратить лишние средства

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Многие во время отправки посылки на Новой почте тратят лишние деньги на упаковку, хотя эти расходы можно снизить. Это особенно актуально, когда нужно покупать коробку или другие материалы непосредственно в отделении.

Бывшая работница Новой почты рассказала в "Threads" под ником "svistunyu" о простом способе сэкономить на этом. По ее словам, клиенты могут обратиться к оператору с просьбой предоставить б/у коробку для упаковки.

"Работала на новой почте. Просто дам совет, что если попросить у оператора вежливо беушную коробку, то вам ее дадут. Этим на отправке вы сэкономите гривен 70)", — написала она.

Такой вариант может быть полезным тем, кто регулярно присылает вещи и не хочет каждый раз тратиться на новую упаковку. В то же время следует учитывать, что коробка должна быть пригодна для повторного использования — без серьезных повреждений, влаги или следов, которые могут повлиять на безопасную транспортировку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не тратить лишние деньги на пакеты в "АТБ" и уменьшить расходы при покупках.