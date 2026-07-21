Годинник за десятки тисяч доларів та пісні окупантів: як зараз розкошує донька скандального судді з Києва

Вона заявляла, що Крим належить Росії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Rolex за десятки тисяч євро, прикраси люксового бренду та дорогий автомобіль — саме такий образ нині демонструє донька судді Печерського районного суду Києва Анастасія Константінова. У мережі пригадали не лише її любов до розкоші, а й гучні проросійські висловлювання кількарічної давності.

За даними авторів threads-сторінки cats_and_watches, Константінова носить годинник Rolex Datejust, вартість якого оцінюють приблизно у 25 тисяч євро. Образ доповнюють прикраси Van Cleef & Arpels, а пересувається вона, як стверджується, на автомобілі BMW преміумкласу.

Анастасія Константінова

Ще у 2021 році Анастасія стала героїнею гучного скандалу після своїх висловлювань. Тоді в оприлюдненому відео вона називала Крим російським, дозволяла собі образливі вислови на адресу українців та виступала проти скасування концерту російського репера Басти, який незаконно відвідував окупований Крим.

Анастасія Константінова. Фото: інстаграм

Після хвилі критики Константінова записала відеозвернення з вибаченнями. Щоправда, тоді багатьом користувачам здалося, що каяття було надто формальним — вони звернули увагу, що текст вона буквально зачитувала з аркуша.

Минуло кілька років, однак, як стверджують автори сторінки, звички змінилися не надто. Вони зазначають, що донька судді продовжує слухати та виконувати російські пісні, а також демонструє у соцмережах дорогий стиль життя.

Особливого резонансу ситуації додає те, ким є її батько. У дописі нагадали, що судді Печерського суду під час Революції Гідності ухвалювали рішення, пов'язані з переслідуванням активістів Майдану та санкціонували обшуки в учасників Автомайдану.

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. На її зап'ясті майже два мільйони гривень.