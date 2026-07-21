Годинник за десятки тисяч доларів та пісні окупантів: як зараз розкошує донька скандального судді з Києва
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Вона заявляла, що Крим належить Росії
Rolex за десятки тисяч євро, прикраси люксового бренду та дорогий автомобіль — саме такий образ нині демонструє донька судді Печерського районного суду Києва Анастасія Константінова. У мережі пригадали не лише її любов до розкоші, а й гучні проросійські висловлювання кількарічної давності.
За даними авторів threads-сторінки cats_and_watches, Константінова носить годинник Rolex Datejust, вартість якого оцінюють приблизно у 25 тисяч євро. Образ доповнюють прикраси Van Cleef & Arpels, а пересувається вона, як стверджується, на автомобілі BMW преміумкласу.
Ще у 2021 році Анастасія стала героїнею гучного скандалу після своїх висловлювань. Тоді в оприлюдненому відео вона називала Крим російським, дозволяла собі образливі вислови на адресу українців та виступала проти скасування концерту російського репера Басти, який незаконно відвідував окупований Крим.
Після хвилі критики Константінова записала відеозвернення з вибаченнями. Щоправда, тоді багатьом користувачам здалося, що каяття було надто формальним — вони звернули увагу, що текст вона буквально зачитувала з аркуша.
Минуло кілька років, однак, як стверджують автори сторінки, звички змінилися не надто. Вони зазначають, що донька судді продовжує слухати та виконувати російські пісні, а також демонструє у соцмережах дорогий стиль життя.
Особливого резонансу ситуації додає те, ким є її батько. У дописі нагадали, що судді Печерського суду під час Революції Гідності ухвалювали рішення, пов'язані з переслідуванням активістів Майдану та санкціонували обшуки в учасників Автомайдану.
Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. На її зап'ясті майже два мільйони гривень.