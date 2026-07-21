Часы за десятки тысяч долларов и песни оккупантов: как сейчас роскошествует дочь скандального судьи из Киева
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Она заявляла, что Крым принадлежит России
Rolex за десятки тысяч евро, украшения люксового бренда и дорогой автомобиль – именно такой образ сейчас демонстрирует дочь судьи Печерского районного суда Киева Анастасия Константинова. В сети вспомнили не только любовь к роскоши, но и громкие пророссийские высказывания многолетней давности.
По данным авторов threads-страницы cats_and_watches, Константинова носит часы Rolex Datejust, стоимость которых оценивается примерно в 25 тысяч евро. Образ дополняют украшения Van Cleef & Arpels, а передвигается оно, как утверждается, на автомобиле BMW премиумкласса.
Еще в 2021 году Анастасия стала героиней громкого скандала после своих высказываний. Тогда в обнародованном видео она называла Крым российским, позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес украинцев и выступала против отмены концерта российского рэпера Басты, который незаконно посещал оккупированный Крым.
После волны критики Константинова записала видеообращение с извинениями. Правда, тогда многим пользователям показалось, что раскаяние было слишком формальным — они обратили внимание, что текст она буквально зачитывала с листа.
Прошло несколько лет, однако, как утверждают авторы странички, повадки изменились не слишком. Они отмечают, что дочь судьи продолжает слушать и исполнять российские песни, а также показывает в соцсетях дорогостоящий образ жизни.
Особый резонанс ситуации придает то, кем является ее отец. В сообщении напомнили, что судьи Печерского суда во время Революции Достоинства принимали решения, связанные с преследованием активистов Майдана и санкционировали обыски участников Автомайдана.
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