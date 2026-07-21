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Посудомийка проти раковини: що дешевше при тарифі 89 грн за куб (цифри вас здивують)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Миття посуду Новина оновлена 21 липня 2026, 10:41
Миття посуду. Фото Згенеровано ШІ

Головна різниця між звичною раковиною та сучасною технікою полягає в принципі подачі води

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Багато українців досі вірять у міф, що посудомийна машина – це розкіш, яка "мотає" багато води. Проте в умовах, коли тариф на водопостачання та водовідведення у багатьох містах України сягає 89 грн за кубометр (а подекуди й вище), сухі цифри роблять ситуацію не такою однозначною.

"Телеграф" розповідає про те, що вигідніше — ручне миття або технології.

Скільки води йде на одну мийку?

Головна різниця між звичною раковиною та сучасною технікою полягає в принципі подачі води:

  • Ручне миття (проточна вода): Коли ви миєте гору посуду після обіду під відкритим краном, витрата становить від 60 до 100 літрів за один раз (залежно від напору та часу).
  • Посудомийна машина: Техніка працює за принципом рециркуляції — вона фільтрує і ганяє ту саму воду під високим тиском. За повний цикл згоряє лише 9–12 літрів.

Якщо брати до уваги базовий сценарій — завантаження та миття посуду один раз на день, то за місяць (30 днів) виходить наступна картина:

За миття руками під краном:

  • Витрата на день: ~80 літрів
  • Витрата на місяць: 2 400 літрів (2,4 м³)
  • Разом за воду на місяць: ~213,6 грн

При використанні посудомийки:

  • Витрата на день: ~10 літрів
  • Витрата на місяць: 300 літрів (0,3 м³)
  • Разом за воду на місяць: ~26,7 грн

Вигода тільки на воді: Економія становить понад 180 гривень на місяць (майже 2 200 гривень на рік) виключно на водопостачанні та водовідведенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 3 способи зменшити витрати на транспорт.

Теги:
#Вода #Тарифи #Економія #Порівняння