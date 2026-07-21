Посудомийка проти раковини: що дешевше при тарифі 89 грн за куб (цифри вас здивують)

Головна різниця між звичною раковиною та сучасною технікою полягає в принципі подачі води

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Багато українців досі вірять у міф, що посудомийна машина – це розкіш, яка "мотає" багато води. Проте в умовах, коли тариф на водопостачання та водовідведення у багатьох містах України сягає 89 грн за кубометр (а подекуди й вище), сухі цифри роблять ситуацію не такою однозначною.

"Телеграф" розповідає про те, що вигідніше — ручне миття або технології.

Скільки води йде на одну мийку?

Головна різниця між звичною раковиною та сучасною технікою полягає в принципі подачі води:

Ручне миття (проточна вода): Коли ви миєте гору посуду після обіду під відкритим краном, витрата становить від 60 до 100 літрів за один раз (залежно від напору та часу).

Коли ви миєте гору посуду після обіду під відкритим краном, витрата становить від за один раз (залежно від напору та часу). Посудомийна машина: Техніка працює за принципом рециркуляції — вона фільтрує і ганяє ту саму воду під високим тиском. За повний цикл згоряє лише 9–12 літрів.

Якщо брати до уваги базовий сценарій — завантаження та миття посуду один раз на день, то за місяць (30 днів) виходить наступна картина:

За миття руками під краном:

Витрата на день: ~80 літрів

Витрата на місяць: 2 400 літрів (2,4 м³)

Разом за воду на місяць: ~213,6 грн

При використанні посудомийки:

Витрата на день: ~10 літрів

Витрата на місяць: 300 літрів (0,3 м³)

Разом за воду на місяць: ~26,7 грн

Вигода тільки на воді: Економія становить понад 180 гривень на місяць (майже 2 200 гривень на рік) виключно на водопостачанні та водовідведенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 3 способи зменшити витрати на транспорт.