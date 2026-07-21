Представники ТЦК можуть перевіряти у чоловіків лише один документ і той не одразу: що варто знати

Правоохоронці повинні негайно припиняти порушення

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Працівники ТЦК не мають права самостійно зупиняти автомобілі. Ба більше, згідно із законодавством, на перевірку вони можуть вимагати лише певний перелік документів.

Про це у коментарі "Новини.LIVE" розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, вимагати паспорт для встановлення особи – це виняткова прерогатива поліції, Нацгвардії чи прикордонників.

"Представники ТЦК можуть перевіряти лише військово-обліковий документ, і то тільки після того, як правоохоронці вже встановили особу", — пояснив Лубінець.

Також омбудсмен зазначив, що військові в жодному разі не мають права застосовувати силу. Поліцейські повинні негайно припиняти такі злочини, навіть якщо їх скоюють люди у формі та балаклавах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи планують в Україні посилювати мобілізацію. Такі розмови розпочалися на тлі створення нових бригад у ЗСУ для захисту півночі нашої країни.

Також "Телеграф" писав, що радниця керівника Офісу президента України Вікторія Страхова запропонувала забирати броню у тих, хто не дотримується хвилини мовчання. Її жорстко розкритикували.