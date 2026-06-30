Ідею "справедливої" мобілізації із ОП жорстко розкритикували: "Це не помилка, це ганьба"

Проти виступають навіть матері загиблих героїв

Радниця керівника Офісу президента України Вікторія Страхова спробувала публічно підказати міністру оборони Михайлу Федорову ідею "справедливої мобілізації". Однак українці її жорстко розкритикували.

Страхова опублікувала свою пропозицію у Facebook. Вона зводиться до покарання мобілізацією за недотримання хвилини мовчання заброньованими керівниками та власниками підприємств.

"Пропоную в підприємствах, установах, організаціях, де не дотримуються хвилини мовчання – анулювати бронь керівника та власника, якщо навіть саме підприємство відноситься до критичних. Якщо ці "броньовики" не поважають пам'ять полеглих, то вважає справедливим, що вони відчують, що таке війна. А фіксацію пропоную проводити співробітниками ТЦК та поліції під прикриттям. Чи виконаємо план мобілізації – не факт, але хоч привчимо людей до поваги", — написала радниця керівника ОП.

Українці вкрай негативно сприйняли ідею Страхової

Під її публікацією — сотні коментарів, переважна більшість з яких негативні. У різних формах (від ввічливої та аргументованої до грубої) українці критикують ідею змушувати людей до вшанування пам'яті героїв. Це лише вб'є живу вдячність та шану, що дійсно мають українці. Нагадують, що такими методами діяли у СРСР.

Ось деякі з коментарів:

Я не хочу таких заходів для пам'яті мого сина

У мого сина в класі є хлопець, батько якого загинув. Так ось кожна хвилина мовчання це істерика цієї бідної дитини щоденне нагадування при всіх

Вважаю це буде не просто помилка, це буде ганьба. Якась невтомна й прикра гонитва за одвічним карго-культом. Навіщо? Щоб остаточно спаплюжити цю хвилину мовчання? Щодо неї й так дуже різні думки, насправді. А так будуть взагалі ненавидіти і замість згадки про загиблих воїнів будуть асоціювати з черговими тупими принуділовками від держави. Попахує парт зборами в КПСС. Ні в якому раз

Такі методи лише поглиблять розкол у суспільстві та додадуть напруги. Нам потрібно будувати прозору та зрозумілу систему мобілізації, а не створювати штучні приводи для тиску на бізнес, який і так ледве тримається та донатить

Безглузда ідея

Що відомо про Вікторію Страхову

Вона народилася у Дніпрі у 1982 році. Навчалася в "Academy of Internal Affairs" і "London Art College". Працювала в Національній раді реформ. У 2016-му році в складі Мінфіну України вона брала участь у процесі націоналізації "ПриватБанку". У 2017-му році Страхова зайняла пост корпоративного секретаря в націоналізованому "ПриватБанку", однак через пів року звільнилася.

Вікторія Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

У 2019-му році її ім'я з'явилося у списку радників Володимира Зеленського. В ОП вона виконує обов'язки радника з банківської сфери.

Вікторія Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Чи має її пропозиція реальні перспективи

Пропозиція радниці ОП щодо примусу до хвилини мовчання на підприємствах, лише особиста ідея, оприлюднена у соцмережах. Інформації про те, що вона оформлена у вигляді законопроєкту або урядової ініціативи, наразі немає.

Що каже закон про хвилину мовчання

Закон № 4783-IX, який президент України Володимир Зеленський підписав у березні цього року, закріплює проведення загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 9:00 ранку для вшанування пам'яті всіх загиблих через російську агресію проти України. Церемонія поширюється на всю територію країни та передбачає спеціальний порядок інформування населення.

На ділі це виглядає так: перед 9 годиною ранку у публічних місцях через гучномовці лунає заклик вшанувати загиблих та відлік секунд хвилини мовчання. Більшість українців зупиняються та припиняють розмови, віддаючи шану вбитим Росією співвітчизникам.

Важливо розуміти, що закон має патріотичний та меморіальний характер і не містить норм про адміністративну або кримінальну відповідальність для громадян чи бізнесу. Покарань чи штрафів за недотримання або ігнорування хвилини мовчання в українському законодавстві не передбачено.

За що зараз можуть позбавити бронювання від мобілізації

Бронювання не можуть позбавити як покарання. Згідно з інформацією Міністерства оборони, основними причинами, через які може бути анульоване бронювання або відстрочка від мобілізації, є:

Завершення строку дії наданої відстрочки

Звільнення військовозобов'язаного з роботи в органі державної влади, місцевого самоврядування, на підприємстві або в установі

Ліквідація підприємства, установи або органу влади, де працює особа

Позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період

Тимчасове призупинення дії трудового договору з працівником

Обґрунтоване подання керівника підприємства або установи щодо скасування бронювання працівника

Завершення контракту або строку призначення для співробітників міжнародних установ та організацій

Невиконання робіт із гуманітарного розмінування оператором протимінної діяльності протягом шести місяців

тощо

Раніше "Телеграф" розповідав, як проходить хвилина мовчання в "АТБ".