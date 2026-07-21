Представители ТЦК могут проверять у мужчин только один документ и тот не сразу: что стоит знать

Правоохранители должны незамедлительно пресекать нарушения

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Работники ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать автомобили. Более того, согласно законодательству, на проверку они могут требовать только определенный перечень документов.

Об этом в комментарии "Новини.LIVE" рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, требовать паспорт для установления личности – это исключительная прерогатива полиции, Нацгвардии или пограничников.

"Представители ТЦК могут проверять только военно-учетный документ, и то только после того, как правоохранители уже установили личность", — объяснил Лубинец.

Также омбудсмен отметил, что военные ни в коем случае не имеют права применять силу. Полицейские должны незамедлительно пресекать такие преступления, даже если их совершают люди в форме и балаклавах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, планируют ли в Украине усиливать мобилизацию. Такие разговоры начались на фоне создания новых бригад в ВСУ для защиты севера нашей страны.

Также "Телеграф" писал, что советница руководителя Офиса президента Украины Виктория Страхова предложила забирать бронь у тех, кто не соблюдает минуту молчания. Ее жестко раскритиковали.