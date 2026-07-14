Чи дійде Україна до того, що не буде кого мобілізувати? Відповідь відомої соціологині

У Росії проживає приблизно 140 мільйонів людей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Україна під час війни не зможе дійти до межі, коли їй буде нікого мобілізувати. Незважаючи на перевагу Росії у чисельності населення, знекровити нашу країну їй не вдасться.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловила директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Докладніше про це у матеріалі "У росіян не вистачить людей для війни: Лібанова про конфлікти з ТЦК, межу мобілізації та розкол".

Експертка зазначила, що, згідно з офіційними даними, в Україні зараз проживає 29 мільйонів осіб.

"Це цифра, до якої ми дійшли спільно з Держстатом", — додала Лібанова.

При цьому, попри те, що в Росії проживає приблизно 140 мільйонів людей, у росіян не вистачить ресурсу, щоб довести нашу країну до межі, коли нам не буде кого мобілізувати.

"Ми не дійдемо до тієї межі, про яку ви говорите. Міжнародний інститут стратегічних досліджень в Лондоні інформував про те, що на одного загиблого українця припадає вісім загиблих росіян. Тобто у них не вистачить людей", — вважає Лібанова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соціолог розповів про причину конфліктів з ТЦК та загрози для влади.