Запах із холодильника зникне за ніч: що покласти всередину замість дорогих поглиначів

Неприємний запах із холодильника може з'явитися навіть у найчистішій кухні.

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Причиною часто стають забутий продукт, залишки їжі, пролите молоко або соус, які вчасно не прибрали. Однак перш ніж купувати спеціальний поглинач запахів, варто спробувати прості засоби, які, ймовірно, вже є вдома.

Як зазначають у "Food Network", спочатку потрібно знайти джерело неприємного запаху: перевірити продукти на свіжість, викинути зіпсовану їжу та витерти всі плями й розлиті рідини. Саме ретельне очищення холодильника є головним кроком у боротьбі із запахами, а домашні засоби допомагають усунути залишковий аромат.

Що поставити в холодильник, щоб прибрати запах

Один із найпростіших варіантів — харчова сода. Її радять насипати в невелику відкриту ємність і поставити на полицю холодильника. Важливо використовувати окрему пачку соди, призначену саме для поглинання запахів, а не ту, яку використовують у кулінарії. Такий поглинач варто регулярно оновлювати.

Ще один домашній засіб — суха кавова гуща. Її можна покласти в невелику миску та залишити в холодильнику. Кава допомагає боротися з неприємними ароматами, але має власний сильний запах, тому цей спосіб краще використовувати, якщо продукти зберігаються в герметичних контейнерах.

Для боротьби зі стійким запахом також можна спробувати активоване вугілля. Його поміщають у спеціальний мішечок або відкриту ємність і залишають на полиці. Це один із засобів, здатних поглинати частинки, що спричиняють неприємні запахи.

Ще один варіант — білий оцет. Невелику кількість можна налити в чашку та поставити в холодильник на деякий час. Також можна використовувати розчин оцту з теплою водою для протирання внутрішніх поверхонь холодильника, після чого їх потрібно ретельно витерти насухо.

Як правильно очистити холодильник

Якщо запах не зникає після використання соди або іншого поглинача, проблема, найімовірніше, потребує не маскування, а повноцінного прибирання. Потрібно дістати всі продукти, перевірити терміни придатності, викинути те, що зіпсувалося, а полиці та контейнери вимити теплою водою з м'яким мийним засобом. Старі плями можна обробити розчином соди або білого оцту, а після очищення всі поверхні слід добре висушити.

Особливу увагу варто приділити місцям, де могла накопичитися рідина або залишки їжі. Якщо неприємний запах зберігається навіть після ретельного миття, варто перевірити дренажний піддон та інші частини холодильника, де може застоюватися волога. У випадку, коли запах не вдається усунути самостійно, причина може бути технічною — тоді краще звернутися до фахівця.

Щоб холодильник не почав неприємно пахнути знову, продукти краще зберігати в контейнерах із щільними кришками, а залишки їжі не залишати надовго. Регулярне прибирання та своєчасне видалення пролитих рідин допоможуть уникнути ситуації, коли запах доводиться маскувати домашніми засобами.