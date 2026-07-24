Запах из холодильника исчезнет за ночь: что положить внутрь вместо дорогих поглотителей

Неприятный запах из холодильника может появиться даже в чистейшей кухне.

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Причиной часто становятся забытый продукт, остатки пищи, пролитое молоко или вовремя не убравшие соус. Однако прежде чем покупать специальный поглотитель запахов, стоит попробовать простые средства, которые, вероятно, уже есть дома.

Как отмечают в "Food Network", сначала нужно найти источник неприятного запаха: проверить продукты на свежесть, выбросить испорченную пищу и вытереть все пятна и разлитые жидкости. Самая тщательная очистка холодильника является главным шагом в борьбе с запахами, а домашние средства помогают устранить остаточный аромат.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать запах

Один из самых простых вариантов – пищевая сода. Ее рекомендуют насыпать в маленькую открытую емкость и поставить на полку холодильника. Важно использовать отдельную пачку соды, предназначенную именно для поглощения запахов, а не ту, которую используют в кулинарии. Такой поглотитель следует регулярно обновлять.

Еще одно домашнее средство – сухая кофейная гуща. Ее можно положить в небольшую миску и оставить в холодильнике. Кофе помогает бороться с неприятными ароматами, но имеет свой сильный запах, поэтому этот способ лучше использовать, если продукты хранятся в герметичных контейнерах.

Для борьбы с устойчивым запахом также можно попробовать активированный уголь. Его помещают в специальный мешочек или открытую емкость и оставляют на полке. Это одно из средств, способных поглощать частицы, вызывающие неприятные запахи.

Еще один вариант – белый уксус. Небольшое количество можно налить в чашку и поставить в холодильник на время. Также можно использовать уксусный раствор с теплой водой для протирания внутренних поверхностей холодильника, после чего их нужно тщательно вытереть досуха.

Как правильно очистить холодильник

Если запах не исчезает после использования соды или другого поглотителя, проблема, вероятнее всего, нуждается не в маскировке, а в полной уборке. Нужно достать все продукты, проверить сроки годности, выбросить испортившееся, а полки и контейнеры вымыть теплой водой с мягким моющим средством. Старые пятна можно обработать раствором соды или белого уксуса, а после очищения все поверхности следует хорошо высушить.

Особое внимание следует уделить местам, где могла накопиться жидкость или остатки пищи. Если неприятный запах сохраняется даже после тщательной мойки, следует проверить дренажный поддон и другие части холодильника, где может застаиваться влага. В случае, когда запах не удается устранить самостоятельно, причина может быть технической – тогда лучше обратиться к специалисту.

Чтобы холодильник не начал снова неприятно пахнуть, продукты лучше хранить в контейнерах с плотными крышками, а остатки пищи не оставлять надолго. Регулярная уборка и удаление пролитых жидкостей помогут избежать ситуации, когда запах приходится маскировать домашними средствами.