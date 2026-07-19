Жир на кришці сковорідки зникне за 15 хвилин: простий домашній засіб без дорогої хімії (відео)

Кришка від сковорідки часто залишається одним із найскладніших предметів для очищення на кухні.

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Під час приготування їжі на ній накопичуються краплі жиру, масляний наліт і залишки кіптяви, які з часом стають дедалі важчими для видалення. Навіть звичайне миття з мийним засобом не завжди допомагає впоратися із застарілими забрудненнями, тому багато хто звертається до сильнішої побутової хімії. Водночас повернути кришці чистий вигляд можна за допомогою простого домашнього способу з доступних засобів. Про це йдеться на YouTube-каналі "Точка Зору 360⁰".

Перед очищенням варто підготувати кришку: якщо конструкція дозволяє, краще зняти ручку або інші знімні елементи, щоб дістатися до важкодоступних місць. Для процедури знадобиться глибока ємність, у яку кришка поміститься повністю, адже її потрібно буде прогрівати у воді.

Спочатку кришку необхідно покласти в ємність і залити холодною водою. Потім поставити посуд на плиту та довести воду до кипіння. Після цього можна додати простий очищувальний розчин, який допоможе розм’якшити жир.

Для приготування засобу знадобляться:

4 чайні ложки харчової соди;

2 столові ложки гірчичного порошку;

1 столова ложка засобу для миття посуду.

Усі компоненти потрібно добре перемішати у гарячій воді, після чого залишити кришку кипіти на слабкому вогні приблизно 15 хвилин. Під дією температури та активних компонентів жирний наліт розм’якшується, тому після такої обробки його значно легше видалити.

Після завершення процедури достатньо обережно пройтися по поверхні кришки губкою або старою зубною щіткою, приділяючи особливу увагу стикам і важкодоступним ділянкам. Потім виріб потрібно ретельно промити під проточною водою та витерти насухо.

Такий спосіб особливо зручний для тих випадків, коли звичайне миття вже не справляється із забрудненнями. Водночас перед використанням будь-яких домашніх засобів важливо враховувати матеріал, із якого виготовлена кришка, адже деякі покриття потребують більш делікатного догляду.

Регулярне очищення кухонного приладдя допомагає не лише підтримувати охайний вигляд посуду, а й продовжує термін його використання. Простий домашній розчин із содою та гірчичним порошком може стати бюджетною альтернативою дорогим засобам для видалення жиру.