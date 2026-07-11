Смужки на рушниках — не прикраса: ось для чого вони потрібні насправді

Ця деталь має практичну властивість

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Практично на кожному лазневому рушникові по краях є ткана смужка. Дехто вважає її просто декоративним елементом або зручною міткою, щоб рівно складати рушники. Але у цієї деталі є куди більш практичне призначення.

Як пояснили експерти виданню Good Housekeeping, від цих смужок залежить довговічність рушника.

Навіщо потрібна облямівка на рушниках

Мова йде про так звану жаккардову (або доббі) облямівку. Існує кілька видів таких смуг — пряма облямівка, "ялинка", фактурна або атласна обробка. На відміну від решти поверхні з м'якої махрової тканини, ця облямівка плететься щільніше, завдяки чому додає рушникові жорсткості.

Саме ця жорсткість допомагає виробу довше тримати форму і не розтягуватися після прання. Без такої облямівки краї рушника зношувалися б набагато швидше, а сама тканина з часом втрачала б структуру.

Чи варто звертати увагу на цю деталь при покупці

Жакардова облямівка — не показник поглинання. Рушник без неї все одно чудово вбиратиме вологу.

Головна відмінність – у довговічності. Рушники із щільною облямівкою біля країв довше зберігають форму і менше розтягуються при активному використанні.

Звертайте увагу і на інші параметри: склад волокна, щільність тканини та спосіб плетіння впливають на термін служби не менше, ніж облямівка.

Якщо рушник без облямівки влаштовує вас за ціною та зовнішнім виглядом, це не привід відмовлятися від купівлі, просто будьте готові, що він може зноситися трохи швидше.

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