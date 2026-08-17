"В 10 разів більше": українка розповіла, скільки заробляє садівником в Норвегії

Порівняння сум заробітних плат виглядає якось недоречно

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За роботу садівника в Норвегії можна отримувати заробітну плату у десять разів більшу, ніж за роботу фельдшером в Україні. І це не враховуючи графік роботи та інші переваги.

Про це розповіла користувачка соціальної мережі Threads. За її словами, порівнювати зарплати навіть немає сенсу.

За словами дівчини робота садівника в Норвегії цінується більше, ніж робота на швидкій допомозі в Україні під час війни. І питання, чому так відбувається турбує її все більше.

"Чому садівником в Норвегії я отримую зарплатню в 10 раз більше, ніж в Україні під час війни на швидкій допомозі? Садівник з норм графіком 08-15 — 152000 грн/міс це вже з вирахуванням податку 16%. На швидкій 24 год/доба через 3 і інколи доба через добу — 15000 грн з вирахуванням податку", — написала дівчина.

Дівчина показала, де працює в Норвегії

Дівчина працювала фельдшером в Україні

Водночас в коментарях зауважили, що на фото вона виглядала щасливіше, коли працювала за 15 тисяч гривень в Україні. Дівчина погодилась і додала, що в неї було щасливе життя на Батьківщині.

"Судячи з фото Ви виглядали щасливішими коли працювали за 15000)";

"Це правда";

"На фото у швидкій ви щасливіше виглядаєте))";

"Тому, що це моє покликання та моя улюблена робота";

"Бо дуже важка робота на швидкій наскільки я знаю";

"Бо у Норвегії Ви потрібні, а тут ні. Я коли у Швеції працював, за кожні 2 дні роботи отримував місячну зарплату, яку на той час мала в Україні";

"Але чомусь на іншому фото ви виглядаєте більш щасливою";

"Це правда! У мене було дуже щасливе життя в Україні";

Коментарі користувачів

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