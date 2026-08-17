Чим замінити вершкове масло, щоб ніхто не помітив різниці: шість гідних альтернатив

Врятують продукти, які вже є вдома

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Вершкове масло може закінчитися в найневідповідніший момент. У такому разі не обов'язково бігти до магазину за новою упаковкою. Є продукти, які можуть замінити масло й при цьому не зіпсувати смак страви.

Вершкове масло виконує одразу кілька функцій. Воно додає смаку, створює потрібну консистенцію тіста та впливає на те, наскільки страва буде ніжною чи пухкою. Тому для несолодких страв і для випічки потрібні абсолютно різні підходи до заміни, пояснює Nejrecept.cz.

Якщо йдеться про пасту, ризото, соуси чи обсмажування овочів, ідеальною заміною стане якісна оливкова олія. Вона додасть страві легкої фруктової нотки та м'якості, характерної для середземноморської кухні.

З тортами та печивом складніше, оскільки тут важлива текстура. У тісті для пісочного печива та бананового хліба вершкове масло можна замінити на кокосове. Для приготування кексів, бісквітів і листкового тіста можна використовувати рослинну олію замість вершкового масла.

Звичайний білий йогурт може замінити частину масла в тортах, роблячи їх легшими, але при цьому зберігаючи ніжність.

Для солодких рецептів також підійде яблучне або бананове пюре. Воно не лише замінює жир, а й додає природної солодощі.

Фото: Freepik

Стигле авокадо має природну маслянисту текстуру, тому його можна використовувати для намазування на тости, у ролах та як основу для вершкових соусів. Для цього потрібно розім'яти м'якоть і додати лимонний сік, сіль та трави. Авокадо непогано працює і в шоколадній випічці. У брауні чи шоколадному кремі його смак практично не відчувається, натомість текстура стає ніжнішою.

Тим, хто шукає не рослинну, а більш традиційну альтернативу, варто звернути увагу на топлене масло ґхі. У нього злегка горіховий смак, а висока температура димлення робить його зручним для смаження м'яса, овочів та приготування соусів.