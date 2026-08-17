Війна скоро закінчиться? Після пожежі на Почайній киянам трапився загадковий знак (відео)

Росіяни цілеспрямовано знищують українські книги

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Кияни стали свідками символічної події після удару росіян по книжковому ринку на "Почайній". Зокрема на волейбольне поле прилетіла сторінка зі згорілої книги на якій йшлося про "зміни у війні на краще".

Відповідне відео оприлюднила користувачка соціальної мережі Instagram. Вона розцінила цю подію як знак.

Жінка розповіла, що прийшла на волейбольне поле на наступний день після атаки на ринок на "Почайній". Поблизу газону вона побачила обгорілу сторінку з книги.

"Прийшли на поле і тут лежить листочок з книги. "Щойно по війні наступила значна зміна на ліпше". Люди, це прямо знак. Це з Почайної, з книжкового ринку прилетіло", — розповіла жінка.

Якими були наслідки атаки росіян?

Як повідомляв "Телеграф" після атаки в ніч на 16 серпня в Києві згорів книжковий ринок біля метро "Почайна". Трохи більш як два тижні тому тут вже була пожежа після російської атаки.

В ДСНС уточнили дані про масштабну пожежу на ринку — відомо про двох постраждалих. На іншій локації Оболонського району через вибухову хвилю — не пожежа, а "незначне руйнування будівлі без загоряння". За третьою адресою в тому ж районі сталося влучання в нежитлову будівлю.

Внаслідок удару згоріло багато книг

Внаслідок удару згоріло багато книг

Раніше "Телеграф" розповідав, що автівка влетіла в терасу ресторану в центрі Києва, що тільки нещодавно постраждав від прильоту.