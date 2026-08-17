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Навіщо змішувати лавровий лист із содою: спосіб, про який мовчать виробники засобів для чищення

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Сода та лавровий лист
Сода та лавровий лист. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Два копійчані інгредієнти замінюють побутову хімію

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Багато хто роками витрачає гроші на дорогі спреї, освіжувачі та антисептики для дому, навіть не підозрюючи, що ефективний засіб для чищення можна приготувати буквально з двох копійчаних інгредієнтів, які є на кухні у кожного. Йдеться про лавровий лист і звичайну харчову соду.

Як пише видання Maison Travaux, ця комбінація виявилася універсальною. Вона справляється і з дезінфекцією поверхонь, і з неприємними запахами.

Секрет криється у властивостях кожного з інгредієнтів окремо. Лавровий лист цінується за природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, а також за стійкий аромат. Харчова сода, у свою чергу, славиться здатністю нейтралізувати застарілі запахи та дбайливо очищати поверхні, не залишаючи подряпин, а заодно знижує рівень вологості в приміщенні.

Як приготувати засіб

Знадобиться близько десяти лаврових листків і літр води. Листя потрібно прокип'ятити кілька хвилин, після чого процідити відвар і додати в нього 1-2 столові ложки соди. Коли рідина охолоне до теплого стану, її переливають у пульверизатор.

Де застосовувати лавровий лист із содою

Готовим розчином можна обробляти кухонні стільниці, раковину та варильну панель, щоб знежирити поверхні й не пошкодити їх.

Лавровий лист із содою як і де використовувати
Фото: tilda.com

Суміш подрібненого лаврового листа з содою (у пропорції 1:2 або 1:3, де одна частина подрібненого лаврового листа на дві або три частини соди) можна насипати в тканинні мішечки та розкласти їх у шафі, на полицях із взуттям або поруч із відром для сміття, щоб позбутися сторонніх запахів.

Такою ж сухою сумішшю можна посипати килими або меблеву оббивку, залишити на кілька годин, а потім ретельно пропилососити. Це допоможе позбутися неприємних запахів.

Теги:
#Сода #Лайфхак #Лавровий лист