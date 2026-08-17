Навіщо змішувати лавровий лист із содою: спосіб, про який мовчать виробники засобів для чищення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Два копійчані інгредієнти замінюють побутову хімію
Багато хто роками витрачає гроші на дорогі спреї, освіжувачі та антисептики для дому, навіть не підозрюючи, що ефективний засіб для чищення можна приготувати буквально з двох копійчаних інгредієнтів, які є на кухні у кожного. Йдеться про лавровий лист і звичайну харчову соду.
Як пише видання Maison Travaux, ця комбінація виявилася універсальною. Вона справляється і з дезінфекцією поверхонь, і з неприємними запахами.
Секрет криється у властивостях кожного з інгредієнтів окремо. Лавровий лист цінується за природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, а також за стійкий аромат. Харчова сода, у свою чергу, славиться здатністю нейтралізувати застарілі запахи та дбайливо очищати поверхні, не залишаючи подряпин, а заодно знижує рівень вологості в приміщенні.
Як приготувати засіб
Знадобиться близько десяти лаврових листків і літр води. Листя потрібно прокип'ятити кілька хвилин, після чого процідити відвар і додати в нього 1-2 столові ложки соди. Коли рідина охолоне до теплого стану, її переливають у пульверизатор.
Де застосовувати лавровий лист із содою
Готовим розчином можна обробляти кухонні стільниці, раковину та варильну панель, щоб знежирити поверхні й не пошкодити їх.
Суміш подрібненого лаврового листа з содою (у пропорції 1:2 або 1:3, де одна частина подрібненого лаврового листа на дві або три частини соди) можна насипати в тканинні мішечки та розкласти їх у шафі, на полицях із взуттям або поруч із відром для сміття, щоб позбутися сторонніх запахів.
Такою ж сухою сумішшю можна посипати килими або меблеву оббивку, залишити на кілька годин, а потім ретельно пропилососити. Це допоможе позбутися неприємних запахів.