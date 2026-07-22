Батько проти "цивільної дружини" загиблого на війні сина: на чий бік став суд

Жінка підтвердила, що вони жили однією сім’єю, однак суд не задовольнив її вимоги

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На Тернопільщині суд розглянув справу між батьком загиблого військовослужбовця та жінкою, яка понад десять років проживала з ним без офіційного шлюбу. Попри те, що вона довела факт спільного життя та отримання фінансової допомоги від чоловіка, суд не визнав її утриманкою загиблого.

Жінка звернулася до суду, щоб отримати відповідний статус, як повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали судової справи. Вона зазначала, що проживала з військовим однією сім’єю з 2014 року, а чоловік регулярно підтримував її матеріально. Ці обставини підтвердили документи та свідчення, а факт спільного проживання раніше був встановлений судом і підтверджений апеляційною інстанцією.

Також позивачка наголошувала, що є пенсіонеркою, а кошти, які надходили від чоловіка, були для неї важливою частиною доходу.

Дівчина обіймає військового. Фото: HB

Втім, Козівський районний суд Тернопільської області дійшов висновку, що цього недостатньо для надання статусу утриманки у межах законодавства про соціальний захист військовослужбовців. Суд звернув увагу на те, що поняття "дружина" в цьому випадку стосується лише офіційно зареєстрованого шлюбу.

Під час розгляду справи батько загиблого військового через свого представника також зазначав, що зміни до законодавства, які розширили коло осіб, які можуть претендувати на відповідні виплати, набрали чинності лише у березні 2024 року. Водночас військовий загинув у січні того ж року, тому ці норми не можуть застосовуватися до даної ситуації.

У рішенні суду наголошується, що навіть встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу не прирівнює таку пару до подружжя в розумінні пенсійного та соціального законодавства. Саме з цієї причини жінці відмовили у задоволенні позову.

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