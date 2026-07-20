"Віра забороняє". Суд у Києві ухвалив принципове рішення щодо Свідка Єгови

Киянин заявив, що віра не дозволяє йому брати зброю — суд виніс рішення

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Українець звернувся до суду, заявивши, що його релігійні переконання не дозволяють проходити військову службу зі зброєю. Однак суд дійшов висновку, що під час воєнного стану такі обставини не є підставою для заміни мобілізації на альтернативну службу.

Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали судової справи, житель Києва, який належить до релігійної організації Свідків Єгови, звернувся до Святошинської районної державної адміністрації з проханням замінити військову службу за мобілізацією на альтернативну цивільну. Своє звернення він обґрунтував тим, що його релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.

Свідок Єгови вимагав альтернативну службу замість мобілізації. Фото: Телеграф

У районній адміністрації відповіли відмовою. Там зазначили, що закон про альтернативну службу стосується лише строкової військової служби у мирний час. Під час воєнного стану та загальної мобілізації можливість заміни військової служби на не військову законодавством не передбачена.

Після цього чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати дії посадовців незаконними та повторно розглянути його заяву.

Суд, дослідивши матеріали справи, підтримав позицію районної адміністрації. У рішенні зазначено, що чинне законодавство не містить процедури заміни служби за мобілізацією на альтернативну.

Також суд звернув увагу, що Конституція України покладає на громадян обов'язок захищати державу, а свобода віросповідання не є абсолютною і може бути обмежена в умовах війни для захисту національної безпеки. Суд окремо наголосив, що релігійні переконання самі по собі не звільняють військовозобов'язаного від виконання обов'язків під час мобілізації, якщо інше прямо не передбачено законом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можуть мобілізувати непридатного чоловіка.