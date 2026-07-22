Отец против "гражданской жены" погибшего на войне сына: на чью сторону стал суд

Женщина подтвердила, что они жили одной семьей, однако суд не удовлетворил ее требования

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В Тернопольской области суд рассмотрел дело между отцом погибшего военнослужащего и женщиной, которая более десяти лет проживала с ним без официального брака. Несмотря на то, что она доказала факт совместной жизни и получения финансовой помощи от мужчины, суд не признал её иждивенкой погибшего.

Женщина обратилась в суд, чтобы получить соответствующий статус, как сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы судебного дела. Она отмечала, что проживала с военнослужащим одной семьей с 2014 года, а мужчина регулярно поддерживал её материально. Эти обстоятельства подтвердили документы и показания, а факт совместного проживания ранее был установлен судом и подтвержден апелляционной инстанцией.

Также истица подчеркивала, что является пенсионеркой, а средства, поступавшие от мужа, были для неё важной частью дохода.

Девушка обнимает военного. Фото: HB

Впрочем, Козовский районный суд Тернопольской области пришел к выводу, что этого недостаточно для присвоения статуса иждивенки в рамках законодательства о социальной защите военнослужащих. Суд обратил внимание на то, что понятие "супруга" в данном случае относится только к официально зарегистрированному браку.

В ходе рассмотрения дела отец погибшего военнослужащего через своего представителя также отмечал, что изменения в законодательстве, расширившие круг лиц, имеющих право на соответствующие выплаты, вступили в силу только в марте 2024 года. В то же время военнослужащий погиб в январе того же года, поэтому эти нормы не могут применяться к данной ситуации.

В решении суда отмечается, что даже установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не приравнивает такую пару к супругам в понимании пенсионного и социального законодательства. Именно по этой причине женщине отказали в удовлетворении иска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизовать Свидетеля Иеговы.