Велика голова та гучний політ: як легко відрізнити осу від шершня

Зовнішня схожість нерідко стає причиною плутанини

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Люди нерідко плутають ос і шершні, проте ці комахи помітно відрізняються один від одного. Визначити, хто конкретно виявився поруч, можна лише за кількома зовнішніми ознаками та звуком польоту.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

За його словами, перша різниця між осою та шершнем — це розмір. Шершень зазвичай майже вдвічі більший. Також у нього велика голова. Експерт додав, що у цієї комахи грудний відділ тіла та голова мають характерний оранжево-коричневий відтінок.

Ще один спосіб визначити комаху – прислухатися до звуку польоту.

"У оси цей звук такий високий, а шершень, ну, гуде так як жук як травневий жук", — підсумував співрозмовник.

Оса та шершень – різниця. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Оса та шершень

Оса — це комаха з загону перетинчастокрилих. Всього на нашій планеті існує тисячі видів ос, більшість з яких мають струнке тіло з характерною "талією" між грудьми та черевцем.

Звичайні оси використовують два способи захисту. Пасивним способом є їх яскраве попереджувальне забарвлення, що складається з поперечних жовтих і чорних смуг, птахів, що відлякують, ящірок і дрібних ссавців. Вороги швидко вчаться пов’язувати цей тип забарвлення з неприємним смаком видобутку і після кількох спроб дають осам спокій.

Другим активним способом самозахисту є жало. Жало є трубкою, на якій немає зазубрин. Після того, як оса встромлює жало в шкіру противника і впорскує отруту, вона не гине, тому що легко витягає жало зі шкіри і може знову його використовувати.

Оса. Фото: Вікіпедія

Шершень — це найбільший представник осиних, різновид великої оси з роду Vespa. Він може досягати близько 3-4 сантиметрів у довжину, має масивну голову, потужні щелепи та більш гучне дзижчання під час польоту.

Подібно до багатьох громадських комах шершні здатні мобілізуватися цілим гніздом і жалити ворога з метою власного захисту.

Шершень. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де насправді гніздяться шершні. Ентомолог розвіяв поширену помилку.