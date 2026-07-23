Большая голова и громкий полет: как легко отличить осу от шершня

Внешнее сходство нередко становится причиной путаницы

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Люди нередко путают ос и шершней, однако эти насекомые заметно отличаются друг от друга. Определить, кто конкретно оказался рядом, можно всего по нескольким внешним признакам и звуку полета.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

По его словам, первое различие между осой и шершнем — это размер. Шершень обычно почти вдвое крупнее. Также у него большая голова. Эксперт добавил, что у этого насекомого грудной отдел тела и голова имеют характерный оранжево-коричневый оттенок.

Еще один способ определить насекомое — прислушаться к звуку полета.

"У осы этот звук такой высокий, а шершень, ну, гудит так вот как жук как майский жук", — подытожил собеседник.

Оса и шершень - разница. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Оса и шершень

Оса — это насекомое из отряда перепончатокрылых. Всего на нашей планете существует тысячи видов ос, большинство из которых имеют стройное тело с характерной "талией" между грудью и брюшком.

Обычные осы используют два способа защиты. Пассивным способом является их яркая предупредительная окраска, состоящая из поперечных желтых и черных полос, отпугивающих птиц, ящериц и мелких млекопитающих. Враги быстро учатся связывать этот тип окраса с неприятным вкусом добычи и после нескольких попыток дают осам покой.

Вторым активным способом самозащиты является жало. Жало является трубкой, на которой нет зазубрин. После того, как оса вонзает жало в кожу противника и впрыскивает яд, она не погибает, потому что легко извлекает жало из кожи и может снова его использовать.

Оса. Фото: Википедия

Шершень — это крупнейший представитель осиных, разновидность крупной осы из рода Vespa. Он может достигать около 3–4 сантиметров в длину, имеет массивную голову, мощные челюсти и более громкое жужжание во время полета.

Подобно многим общественным насекомым шершни способны мобилизоваться целым гнездом и жалить врага в целях собственной защиты.

Шершень. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где на самом деле гнездятся шершни. Энтомолог развеял распространенную ошибку.