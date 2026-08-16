Напівоголені жінки влаштували справжній марафон в центрі Києва: відео, як це було
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Користувачі мережі не стримували почуттів
В неділю, 16 серпня, в Києві сталась неординарна подія. По центральних вулицях міста бігли кілька десятків жінок в купальниках.
Про це пишуть в місцевих пабліках. Зазначається, що це могла бути зйомка реклами або відеокліпу.
В центрі Києва зібралось кілька десятків жінок, одягнених в купальники. Спочатку вони танцювали поблизу ТЦ "Гулівер", а потім побігли вулицею Саксаганського в невідомому напрямку.
"Біля "Гуліверу" сьогодні гаряче", — зазначено в повідомленні.
"Цілий натовп напівголих дівчат бігає в центрі", — вказано у повідомленні.
"Натовп дівчат в одній білизні помітили на Саксаганського", — пишуть в пабліку.
"Натовп дівчат, які кудись біжать у білизні/купальниках, помітили у Києві. Першу серію "Холостяка" знімають?", — зазначено в повідомленні.
Що пишуть в коментарях?
Користувачі розділились в своїх судженнях. Багато хто засуджував такий захід, а дехто, навпаки, нічого поганого в цьому не побачив.
"Можливо знімають рекламу нижньої білизни";
"Якби чоловіки (навіть непризовного віку) такий флешмоб влаштували б — то це в кращому разі адміністративна відповідальність";
"Чим би дитя не тішилось…))";
"О, я їх сьогодні бачила";
"Шикарно";
"Kyди вони тaк біжaть";
"Де це? я вже на старті";
"Чергова реклама AXE";
"В секонді завоз купальників?";
"В Одесу на пляж біжать";
"Це спортсменки, невже неочевидно?";
"Там зйомки проходять і по ходу зйомки якогось кліпу", — пишуть в коментарях.
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