Напівоголені жінки влаштували справжній марафон в центрі Києва: відео, як це було

Користувачі мережі не стримували почуттів

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В неділю, 16 серпня, в Києві сталась неординарна подія. По центральних вулицях міста бігли кілька десятків жінок в купальниках.

Про це пишуть в місцевих пабліках. Зазначається, що це могла бути зйомка реклами або відеокліпу.

В центрі Києва зібралось кілька десятків жінок, одягнених в купальники. Спочатку вони танцювали поблизу ТЦ "Гулівер", а потім побігли вулицею Саксаганського в невідомому напрямку.

"Біля "Гуліверу" сьогодні гаряче", — зазначено в повідомленні.

"Цілий натовп напівголих дівчат бігає в центрі", — вказано у повідомленні.

"Натовп дівчат в одній білизні помітили на Саксаганського", — пишуть в пабліку.

"Натовп дівчат, які кудись біжать у білизні/купальниках, помітили у Києві. Першу серію "Холостяка" знімають?", — зазначено в повідомленні.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі розділились в своїх судженнях. Багато хто засуджував такий захід, а дехто, навпаки, нічого поганого в цьому не побачив.

"Можливо знімають рекламу нижньої білизни";

"Якби чоловіки (навіть непризовного віку) такий флешмоб влаштували б — то це в кращому разі адміністративна відповідальність";

Коментарі користувачів

"Чим би дитя не тішилось…))";

"О, я їх сьогодні бачила";

"Шикарно";

Коментарі користувачів

"Kyди вони тaк біжaть";

"Де це? я вже на старті";

"Чергова реклама AXE";

Коментарі користувачів

"В секонді завоз купальників?";

"В Одесу на пляж біжать";

"Це спортсменки, невже неочевидно?";

"Там зйомки проходять і по ходу зйомки якогось кліпу", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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