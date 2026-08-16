"Поверніть Федорова": тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві (репортаж Яна Доброносова)

Люди висловили чіткі вимоги до влади

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В неділю, 16 серпня, в Києві відбулась хода проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. На акцію прийшли сотні, якщо не тисячі, людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці подій. На фото він показав атмосферу заходу та які вимоги до влади писали люди на картонках.

Хода розпочалась на Подолі та прямувала до Арки свободи українського народу. Візуально кількість учасників сягала кількох сотень людей.

Учасники акції пройшли центром Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Учасники акції пройшли центром Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На картонках люди вимагали від влади розпочати діалог з суспільством. Багато хто не стримувався у виразах.

Люди писали звернення до влади на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди писали звернення до влади на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди писали звернення до влади на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Учасники мітингу провели хвилину мовчання в знак поваги до людей, які віддали свої життя за Україну. Зокрема, люди на колінах згадали тих, хто загинув під час Революції Гідності.

Учасники акції віддали шану полеглим за Україну. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Учасники акції віддали шану полеглим за Україну. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Учасники акції віддали шану полеглим за Україну. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг в Києві проти відставки Михайла Федорова, 16 серпня. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг в Києві проти відставки Михайла Федорова, 16 серпня. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг в Києві проти відставки Михайла Федорова, 16 серпня. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Під час мітингу проти відставки Федорова представнику Офісу президента передали петицію. Серед головних вимог — продовження реформ в оборонному секторі, розпочатих Міністерством оборони за керівництва Федорова, та налагодження діалогу між владою і громадянами.

Чому українці вийшли на протести за Федорова?

Як розповів "Телеграфу" директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха, все тому, що Михайла Федорова частина суспільства сприймала як "месію" чи "чарівника". Таке сприйняття емоційне, і здебільшого його підтримала молодь, бо він уособлював інтереси саме цього покоління.

"Як молоді люди його бачать? Що Федоров приніс інновації у військові дії, орієнтується не на людський ресурс, який повинен сидіти в окопі, а на техніку, штучний інтелект, ракети. Відтак, менше ризику для живих, а саме для цієї молоді. І якщо його прибрали, виходить так, що не виправдали надій покоління. І тепер це покоління має певну травму: того, хто уособлює її інтереси, прибрали. І в цьому сенсі це не на користь України", — пояснив Головаха.

Євген Головаха.Фото Вікіпедія

Він додав, що з іншої сторони Федорова сприймали як нове обличчя і в певному сенсі "чарівника" чи "месію". Експерт зазначає, що в першому півріччі настрої українців стали більш оптимістичними.

"Люди відчули, що з такими, як Федоров (образно кажучи), тобто представниками нового покоління, ми можемо зупинити цю війну. А тут бах, і все…", — пояснив Головаха.

Михайло Федоров

Раніше дипломат та політик Роман Безсмертний в інтерв'ю "Телеграфу" наголошував — підтримка Федорова частково є емоційною, бо він був зрозумілий та відкритий.