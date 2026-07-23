Навіть не алкоголь: в "АТБ" назвали товари, які крадуть найчастіше

Під час інвентаризації можна недорахуватись деяких товарів

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"АТБ", як і інші мережі супермаркетів, інколи стикається з крадіжками. Однак, як виявилося, головними "цілями" порушників є далеко не найдорожчі товари.

Про це розповів користувач Threads, який представився колишнім управляючим кількох магазинів мережі. Варто зазначити, що, судячи з його досвіду, крадіжки серед клієнтів цієї мережі — явище не надто часте.

"Завжди виводив магазин у дозволені норми втрат (під час інвентаризації — Ред .), іноді навіть у плюс виходили, тут важливо якісно та уважно рахувати", — пояснив автор поста.

Однак, коли справа доходить до цього, згідно з відповіддю чоловіка, найуразливішою групою товарів виявляються "товари тижня":

посуд;

олівці;

взуття і тд

"Це дуже часто крадуть", — пояснив чоловік.

Також "Телеграф" писав про те, чому на вагових продуктах вказують ціну лише за 100 грамів та не пишуть повну. За словами касира, питання не залежить безпосередньо від магазину. Маркети отримують продукцію вже готової до продажу та не займаються самостійним маркуванням.