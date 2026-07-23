Даже не алкоголь: в "АТБ" назвали товары, которые воруют чаще всего

Во время инвентаризации можно недосчитаться некоторых товаров

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"АТБ", как и другие сети супермаркетов, иногда сталкивается с кражами. Однако, как оказалось, главными "целями" нарушителей являются далеко не самые дорогие товары.

Об этом рассказал пользователь Threads, который представился бывшим управляющим нескольких магазинов сети. Стоит отметить, что, судя по его опыту, воровство среди клиентов этой сети — явление не слишком частое.

"Всегда выводил магазин в разрешенные нормы потерь (во время инвентаризации — Ред.), иногда даже в плюс выходили, здесь важно качественно и внимательно считать", — объяснил автор поста.

Однако, когда дело доходит до этого, согласно ответу мужчины, самой уязвимой группой товаров оказываются "товары недели":

посуда;

карандаши;

обувь и тд

"Это очень часто воруют", — объяснил мужчина.

Также "Телеграф" писал о том, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную. По словам кассира, вопрос не зависит непосредственно от магазина. Маркеты получают продукцию уже готовой к продаже и не занимаются самостоятельной маркировкой.