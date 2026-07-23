В "АТБ" є цікавий літній пристрій: його бачили далеко не усюди

До пломбіру можна додати топінг на вибір

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У деяких супермаркетах АТБ є автомати з морозивом. Як виявилося, багато клієнтів мережі про це навіть не здогадувалися.

Про це розповів один із користувачів Threads під ніком di.yanch. Він здивовано виявив, що в одному з маркетів можна придбати порцію десерту в автоматі самообслуговування.

Стаканчик м’якого морозива коштуватиме покупцю 57 гривень. До пломбіру можна додати топінг на вибір.

"Ого! Новинка в АТБ! Ви такого точно не бачили. Спочатку поставили каву, тепер морозиво. Чекаю далі, щоб можна було "Мівіну" запарити", — дивується автор посту.

Однак багато коментаторів поправили чоловіка, розповівши, що така можливість — не новинка. У деяких магазинах такі автомати стоять уже кілька років. Ймовірно, функція впроваджується поступово чи залежно від локації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній керуючий кількома магазинами "АТБ" розповів, чому в годину пік працює лише одна каса.

Також "Телеграф" писав, що у "АТБ" з’явився новий "сірий" магазин : чим він відрізняється від "чорних" та "синіх".