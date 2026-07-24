Жодних контейнерів і пакетів: як у СРСР зберігали зелень свіжою тижнями

Цей простий прийом допоможе довше насолоджуватися свіжістю, ароматом і смаком петрушки та кропу

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Щоб кріп, петрушка, салат чи інша зелень не втрачали свіжість уже за кілька днів, у СРСР використовували простий домашній метод зберігання. Він не вимагав спеціальних контейнерів чи харчових пакетів, але дозволяв значно продовжити термін зберігання продуктів.

Перед тим як покласти зелень до холодильника, її не мили. Вважалося, що зайва волога лише прискорює псування листя. Замість цього пучки акуратно загортали у чисту бавовняну тканину або кухонну серветку, як пояснює "Телеграф".

Тканину попередньо змочували холодною водою та добре віджимали, щоб вона залишалася лише трохи вологою. Після цього в неї загортали зелень і клали на нижню полицю холодильника.

Свіжа зелень на дерев’яній дошці, загорнута у мокру серветку. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Завдяки такому способу листя не пересихало, але й не накопичувало надлишок вологи. Це допомагало довше зберігати зелень свіжою, пружною та ароматною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати домашні бульйонні кубики. Вони можуть стати корисною альтернативою магазинним, адже довго зберігаються. Ця приправа допоможе швидко зробити супи, соуси й інші страви більш ароматними.