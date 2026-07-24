Никаких контейнеров и пакетов: как в СССР сохраняли зелень свежей неделями
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Этот простой прием поможет дольше наслаждаться свежестью, ароматом и вкусом петрушки и укропа
Чтобы укроп, петрушка, салат или другая зелень не теряли свежесть уже через несколько дней, в СССР использовали простой домашний метод хранения. Он не требовал особых контейнеров либо пищевых пакетов, но дозволял существенно продлить срок хранения товаров.
Перед тем как положить зелень в холодильник, ее не мыли. Считалось, что лишняя влага лишь ускоряет порчу листьев. Вместо этого пучки аккуратно заворачивали в чистую хлопчатобумажную ткань или кухонную салфетку, как объясняет "Телеграф".
Ткань предварительно смачивали холодной водой и хорошо отжимали, чтобы она оставалась немного влажной. После этого в нее заворачивали зелень и клали на нижнюю полку холодильника.
Благодаря такому способу листья не пересыхали, но и не накапливали избыток влаги. Это помогало дольше сохранять зелень свежей, упругой и ароматной.
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