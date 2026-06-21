Не сушіння і не заморожування: несподіваний спосіб заготовити кріп на зиму (відео)

Кріп — одна з найпопулярніших ароматних зелених культур, яку широко використовують у кулінарії.

Його додають до супів, салатів, соусів і консервації, адже він надає стравам характерного свіжого смаку та аромату. Влітку ця зелень доступна у свіжому вигляді, однак узимку постає питання її збереження. Найпоширеніші способи заготівлі кропу на холодний період — це сушіння та заморожування. Сушений кріп зручний у зберіганні, але значною мірою втрачає свій аромат і смакову насиченість. Заморожування дозволяє краще зберегти властивості зелені, однак потребує стабільної роботи морозильної камери, що не завжди є гарантією в сучасних умовах.

Існує й альтернативний метод, який дозволяє зберегти кріп без термічної обробки — це засолювання в банках. Такий спосіб вважається перевіреним часом і дає змогу зберегти природний колір, аромат і смак зелені на тривалий період. Про це йдеться на youtube-каналі "Наташине господарство".

Процес починається з підготовки кропу: зелень ретельно миють, дають їй повністю обсохнути та видаляють грубі стебла. Після цього кріп дрібно нарізають і змішують із кухонною сіллю. Сіль у цьому випадку виконує роль природного консерванта, який запобігає псуванню продукту.

Отриману масу щільно утрамбовують у чисті скляні банки. Важливо використовувати капронові кришки, оскільки металеві можуть вступати в реакцію із сіллю та впливати на якість заготовки.

Зберігати такий кріп рекомендується у прохолодному темному місці — погребі, підвалі або холодильнику. За правильних умов він може зберігати свої властивості до двох років і залишатися ароматною добавкою до страв у будь-яку пору року.