Не просто серединка: як українці в різних регіонах називають найсмачніший шматочок кавуна

А як у вас називають цей шматочок, за який завжди йде "бій" між дітьми?

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В Україні найсмачніша частинка кавуна має багато милих назв. Найсолодшу серединку смугастого плода по-різному називають залежно від регіону.

Про це жителі різних частин України розповіли у коментарях під публікацією користувачки з ніком marinalaw у соцмережі Threads. Вона запитала, як українці називають серединку кавуна. Авторка посту з Дніпропетровської області, в її родині вона мала назву "душка".

Найсолодший шматочок кавуна. Фото: Threads

Жителі регіону підтвердили, що серединку кавуна так називають, але частіше використовують іншу форму — "душа". Так само на найсолодший шматочок з середини кавуна називають й у Херсоні та Запоріжжі.

На сході України, зокрема у Донецькій та Луганській областях її називають "баранчик". Це ж слово, або його різновид "баранець", використовують на Полтавщині, Харківщині та інших регіонах.

Ще одна поширена назва серединки кавуна — "вовчик", або "вовк". В деяких родинах є особливі назви: у Криму на цю частинку кажуть "серце", у Луганську — "петушок", на Донеччині — "гребешок".

У Кривому Розі дехто називає її "зайчик". Ще варіанти, які назвали жителі України — "середушка", "їжачок", "кабанчик", "кобилка", "бабка".

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