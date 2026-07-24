"На межі" чи вже прострочено? Що супермаркети маскують під знижками 30-50%

Яскравий цінник може обманювати

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Яскраві цінники зі знижками 30-50% часто привертають увагу покупців у супермаркетах. Однак за привабливою ціною може ховатися товар із терміном придатності, який уже майже закінчився, або продукт із порушеними умовами зберігання.

Продавати прострочені продукти в Україні заборонено, але на полицях можна зустріти товари "на межі" терміну придатності. Такі покупки не завжди є небезпечними, якщо продукт правильно зберігали, проте ризик зростає, коли порушувалися температурний режим чи інші умови зберігання, як пояснив "Телеграф".

Перед тим як покласти у кошик акційний товар, варто уважно перевірити упаковку та дату придатності. Якщо маркування стерте, переклеєне або дату складно прочитати — від покупки краще відмовитися.

Завжди потрібно дивитись на термін придатності продукту. Фото: ukr.media

Економія кількох десятків гривень може не виправдати ризику, тому навіть під час великих знижок важливо звертати увагу не лише на ціну, а й на якість продукту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" найчастіше стають ціллю крадіїв — і це не лише алкоголь.