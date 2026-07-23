Прихована функція оплати на касі: як скористатися нею в "АТБ"
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Для багатьох покупців це стало відкриттям
Не всі покупці знають, що на касах "АТБ" можна розділити оплату одного чека між готівкою та банківською карткою. Саме ця можливість стала темою жвавого обговорення у Threads після того, як один із користувачів поділився власним досвідом.
Автор допису розповів, що під час покупки на суму 510,80 грн мав лише 500 грн готівкою, а дрібних не знайшлося. Тоді касирка запропонувала доплатити решту — 10,80 грн — банківською карткою. Для чоловіка це стало несподіванкою, адже він навіть не підозрював, що така функція існує.
Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу".
В коментарях користувачі підтвердили, що комбінована оплата давно працює в багатьох магазинах, зокрема й в "АТБ". Водночас чимало людей зізналися, що вперше дізналися про таку можливість саме після цього допису.
Деякі покупці поділилися власними історіями. Одна з користувачок написала, що була здивована, коли жінка перед нею в черзі попросила оплатити частину покупки готівкою, а частину — карткою. За її словами, тепер вона також користуватиметься цією можливістю за потреби.
Водночас один із користувачів, який працює у сфері торгівлі, звернув увагу на важливий нюанс. За його словами, якщо покупець хоче скористатися комбінованою оплатою, про це краще повідомити касира до початку проведення платежу.
У багатьох касових програмах після вибору способу оплати доводиться скасовувати операцію або створювати новий чек, якщо покупець вирішив змінити спосіб розрахунку вже в процесі.
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", в "АТБ" з'являться нові позиції у спеціальних вітринах.