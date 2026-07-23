Прихована функція оплати на касі: як скористатися нею в "АТБ"

Для багатьох покупців це стало відкриттям

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Не всі покупці знають, що на касах "АТБ" можна розділити оплату одного чека між готівкою та банківською карткою. Саме ця можливість стала темою жвавого обговорення у Threads після того, як один із користувачів поділився власним досвідом.

Автор допису розповів, що під час покупки на суму 510,80 грн мав лише 500 грн готівкою, а дрібних не знайшлося. Тоді касирка запропонувала доплатити решту — 10,80 грн — банківською карткою. Для чоловіка це стало несподіванкою, адже він навіть не підозрював, що така функція існує.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу".

Чоловік поділився приємною несподіванкою

В коментарях користувачі підтвердили, що комбінована оплата давно працює в багатьох магазинах, зокрема й в "АТБ". Водночас чимало людей зізналися, що вперше дізналися про таку можливість саме після цього допису.

Деякі покупці поділилися власними історіями. Одна з користувачок написала, що була здивована, коли жінка перед нею в черзі попросила оплатити частину покупки готівкою, а частину — карткою. За її словами, тепер вона також користуватиметься цією можливістю за потреби.

Функція корисна, але є нюанси

Водночас один із користувачів, який працює у сфері торгівлі, звернув увагу на важливий нюанс. За його словами, якщо покупець хоче скористатися комбінованою оплатою, про це краще повідомити касира до початку проведення платежу.

У багатьох касових програмах після вибору способу оплати доводиться скасовувати операцію або створювати новий чек, якщо покупець вирішив змінити спосіб розрахунку вже в процесі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", в "АТБ" з'являться нові позиції у спеціальних вітринах.