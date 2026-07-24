"На грани" или уже просрочено? Что супермаркеты маскируют под скидками 30-50%
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Яркий ценник может обманывать
Яркие ценники со скидками 30-50% часто привлекают покупателей в супермаркетах. Однако за привлекательной ценой может скрываться товар со сроком годности, который уже почти истек, или продукт с нарушенными условиями хранения.
Продавать просроченные продукты в Украине запрещено, но на полках можно встретить товары "на грани" срока годности. Такие покупки не всегда опасны, если продукт правильно сохраняли, однако риск возрастает, когда нарушались температурный режим или другие условия хранения, как пояснил " Телеграф ".
Перед тем, как положить в корзину акционный товар, следует внимательно проверить упаковку и дату годности. Если маркировка стерта, переклеена или дату сложно прочитать – от покупки лучше отказаться.
Экономия нескольких десятков гривен может не оправдать риск, поэтому даже во время больших скидок важно обращать внимание не только на цену, но и качество продукта.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" чаще всего становятся целью воров — и это не только алкоголь.