Цей кухонний продукт творить дива: навіщо оцет ллють на вхідні двері

Результат помітний уже після першого разу

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Вхідні двері щодня контактують із пилом, брудом, вологою та різними запахами, тому з часом можуть втрачати охайний вигляд. Однак є один простий спосіб, як доглядати за ними.

Для цього можна використати звичайний кухонний оцет. Що з ним потрібно робити, детально написали Мitre.

Для очищення радять приготувати розчин із води та оцту. Для цього потрібно змішати одну частину білого оцту з трьома частинами води, залити суміш у пляшку з розпилювачем і нанести на двері, раму або підлогу біля входу. Через кілька хвилин поверхні можна протерти тканиною з мікрофібри.

Дівчина прибирає. Фото: finanse.wp

Такий засіб допомагає прибрати поверхневі плями, сліди від бруду та нейтралізувати неприємні запахи, які можуть з’являтися через вологу. Також оцет має властивості, які можуть відлякувати деяких комах, наприклад мурах.

Особливо актуальним цей спосіб стає взимку, коли через холод і підвищену вологість біля входу швидше накопичується бруд. При цьому не потрібно купувати дорогі засоби для прибирання чи ароматизатори.

Втім, використовувати оцет потрібно обережно. Він може пошкодити чутливі поверхні, зокрема мармур, натуральний камінь або необроблену деревину. Також не можна змішувати оцет із відбілювачами чи засобами з хлором, адже це може бути небезпечно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покласти у холодильник, аби з нього зник неприємний запах.