Этот кухонный продукт творит чудеса: зачем уксус льют на входную дверь

Результат заметен уже после первого раза

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Входные двери ежедневно подвергаются воздействию пыли, грязи, влаги и различных запахов, поэтому со временем могут утратить опрятный вид. Однако есть один простой способ ухаживать за ними.

Для этого можно использовать обычный кухонный уксус. Что с ним нужно делать, подробно написали Мitre.

Для очистки советуют приготовить раствор из воды и уксуса. Для этого нужно смешать одну часть белого уксуса с тремя частями воды, залить смесь в бутылку с распылителем и нанести на дверь, раму или пол у входа. Через несколько минут поверхности можно протереть тканью из микрофибры.

Девушка убирает. Фото: finanse.wp

Такое средство помогает убрать поверхностные пятна, следы от грязи и нейтрализовать неприятные запахи, которые могут появляться из-за влаги. Также уксус имеет свойства, которые могут отпугивать некоторых насекомых, например муравьев.

Особенно актуальным этот способ становится зимой, когда из-за холода и повышенной влажности у входа быстрее накапливается грязь. При этом не нужно покупать дорогие средства для уборки или ароматизаторы.

Впрочем, использовать уксус нужно осторожно. Он может повредить чувствительные поверхности, включая мрамор, натуральный камень или необработанную древесину. Также нельзя смешивать уксус с отбеливателями или с хлором, ведь это может быть опасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что положить в холодильник, чтобы с него пропал неприятный запах.