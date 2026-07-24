Не купуйте кавун, поки не побачите це на шкірці: іспанські фермери назвали "золотий знак"

Не потрібно дарма стукати по плодові

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Влітку вибір кавуна в супермаркеті часто нагадує лотерею: зовні плоди можуть бути майже однаковими, але один виявиться соковитим і солодким, а інший — водянистим і недозрілим. Багато хто перевіряє кавуни постукуванням, однак фермери радять звертати увагу на іншу деталь.

За словами людей, які щодня працюють із вирощуванням і продажем фруктів, головним показником стиглості є жовта пляма на шкірці, передає видання Оk Diario. Це місце, де кавун лежав на землі під час дозрівання. Якщо він достатньо часу провів на грядці, ця ділянка набуває кремового або насичено-жовтого відтінку.

Якщо пляма майже біла або ледь помітна, це може свідчити, що кавун зірвали занадто рано і він не встиг набрати потрібної солодкості.

Як вибрати найсолодший кавун у магазині. Фото: male.kozak

Окрім цього, експерти радять звертати увагу ще на кілька ознак

Хороший кавун зазвичай здається важчим, ніж виглядає, адже містить багато соку. Під час легкого постукування стиглий плід має видавати глухий, глибокий звук.

Також варто обирати кавуни правильної симетричної форми без вм’ятин, тріщин і пошкоджень. Якщо є плодоніжка, краще, щоб вона була сухою та коричневою — це може вказувати на природне дозрівання.

Ще одна ознака якісного кавуна — матова шкірка. Надто блискуча поверхня іноді може бути сигналом, що плід ще не повністю дозрів.

Водночас не варто купувати кавуни з м’якими плямами, синцями, дивними вм’ятинами або слідами пошкоджень. Такі ознаки можуть свідчити про неправильне зберігання чи транспортування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ознаки видають зіпсований кавун.